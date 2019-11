Hrvaška policija s strelnim orožjem ranila še enega migranta

"Med policijskim posredovanjem se je ena izmed oseb z namenom, da bi preprečila policistu opravljanje uradnih nalog, aktivno upirala in je na ta način s svojim dejanjem povzročila strel iz strelnega orožja policijskega uslužbenca. Posledično je prišlo do poškodbe," je objavila policijska uprava s sedežem na Reki.

Hrvaški policisti so v sredo na območju Mrkoplja izvajali okrepljene dejavnosti v boju proti nezakonitim migracijam in preprečevanju premoženjskih kaznivih dejanj. Med posredovanjem so zalotili skupino neznanih oseb, so danes sporočili na spletni strani policijske uprave primorsko-goranske.

Izpostavili so, da je bila poškodovana oseba nemudoma deležna nujne medicinske pomoči. Po prvih neuradnih informacijah je šlo za lažjo poškodbo. Policija ugotavlja vse okoliščine dogodka, so še zapisali.

Nedavno policist ustrelila migranta, a 'naključno'

Hrvaška policija je sredi novembra prav tako na območju Gorskega kotarja s strelnim orožjem huje ranila enega izmed migrantov, ki je bil namenjen proti Sloveniji. Tudi v tem primeru so hrvaški policisti objavili, da policisti niso namenoma streljali na skupino migrantov.

Policist naj bi streljal v zrak, da bi tako poklical kolege na pomoč, a se je med streljanjem spotaknil in padel ter po naključju zadel migranta, so pojasnili na policiji. Zaradi hudih poškodb so migranta večkrat operirali v reški bolnišnici. Bil je v smrtni nevarnosti.

Hrvaška policija je že nekaj let deležna kritik številnih hrvaških in mednarodnih nevladnih in humanitarnih organizacij, da uporablja nepotrebno silo do migrantov.