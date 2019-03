Hrvaška bo tudi v turističnih krajih namestila kamere

Hrvaško notranje ministrstvo je napovedalo novih 122 lokacij, na katerih bodo ohišja za kamere s sistemom za avtomatsko branje registracij (ANPR). Objektivi kamere lahko na območju snemanja naenkrat ujamejo do šest vozil in zabeležijo njihovo hitrost v razponu od 30 do 250 kilometrov na uro.

59 novih kamer za nadzor prometa bodo premeščali iz enega ohišja v drugo glede na stanje varnosti prometa, policija pa pričakuje, da bodo tudi prazna ohišja delovala preventivno. Kot so dodali, bodo ohišja večinoma namestili na droge javne razsvetljave. Poudarili so, da gre za neprebojna ohišja, ki lahko prenesejo tako izredno visoke kot zelo nizke temperature.

Med drugim naj bi kamere namestili v znanih turističnih krajih ob obali, kot so Rovinj, Poreč, Senj, Zadar, Biograd, Vodice, Orebić in Dubrovnik. Lokacije za ohišja so izbrali na podlagi policijskih statističnih kazalcev o mestih, kjer se dogajajo najhujše prometne nesreče, ki so posledica prehitre vožnje.

Hrvaška policija je napovedala, da bodo prihodnje leto namestili še 38 ohišij in 16 kamer. S tem bodo sklenili triletni načrt za posodobitev nadzora prometa, v katerega so vložili 53 milijonov kun (7,1 milijona evrov). Del projekta je tudi nabava 150 novih ročnih laserskih merilnikov hitrosti.