Hrvaška policija z dodatnimi vozili in kamerami za nadzor meje

V Zagrebu so predstavili 17 vozil in opremo za nadzor meje, ki vključuje mobilne termovizijske kamere. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da bodo dodatna vozila in opremo takoj napotili na hrvaško mejo. Napovedal je, da bodo v začetku prihodnje leta predstavili tudi pet novih dronov za nadzor meje.

Z današnjim dnem bomo za stopnico kakovostnejši in učinkovitejši, ko gre za zaščito državne meje, je povedal Davor Božinović med primopredajo ter predstavitvijo terenskih policijskih vozil s priklopniki in opreme za video nadzor meje pred poslopjem hrvaške policijske akademije v Zagrebu. Vozila in opremo so nabavili v okviru projekta, ki ga financira sklad Evropske unije za notranjo varnost. Vrednost projekta je 47 milijonov kun (6,4 milijona evrov). Božinović je pred novinarji izrazil zadovoljstvo, da so na razpisu za termovizijske kamere zmagala hrvaška podjetja. Pojasnil je, da obstoječe stacionarne termovizijske kamere zaradi konfiguracije terena ne omogočajo učinkovitega nadzora meje. Nove mobilne kamere je mogoče postaviti v skladu z zahtevami na terenu, je dejal. Mobilne kamere lahko postavijo na drog, visok deset metrov, s čimer bodo lahko zelo natančno nadzirali območje na oddaljenosti petih kilometrov. FOTO: POP TV Napovedali še pet dronov za nadzor meje Mobilne kamere lahko postavijo na drog, visok deset metrov, s čimer bodo lahko zelo natančno nadzirali območje na oddaljenosti petih kilometrov. Obenem lahko nove kamere na istem kraju pustijo do šest mesecev, ker potrebno energijo črpajo iz različnih virov, kot so solarni paneli. Minister meni, da bodo izdelek hrvaških strokovnjakov lahko ponudili tudi na drugih trgih. Božinović je dodal, da načrtujejo nove projekte za nabavo dodatnih mobilnih termovizijskih kamer. Napovedal je, da bodo v začetku leta 2020 predstavili pet dronov srednjega in daljšega dosega za nadzor meje.