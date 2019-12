Hrvaška policija zanika trditve nigerijskih študentov

Hrvaška policija je podala izjavo v zvezi s trditvami dveh nigerijskih študentov, ki trdita, da ju policisti prepeljali do meje z BiH, vanju usmerili orožje in jima ukazali, naj prečkata mejo ali pa bodo streljali. Nigerijca sta se sicer na Hrvaškem udeležila univerzitetnega prvenstva v namiznem tenisu, glede dogajanja po tekmovanju, pa se njuna zgodba močno razlikuje od policijskih pojasnil.

Hrvaška policija se je v izjavi odzvala na trditve nigerijskih študentov, ki trdita, da sta se v bosanskem migrantskem centru znašla po tem, ko ju je hrvaška policija nezakonito in z grožnjami izgnala iz Hrvaške. Peterica Nigerijcev se je na Hrvaškem udeležila tekmovanja v namiznem tenisu "Izjave, da hrvaška policija ravna in vrednoti posameznike na podlagi barve kože, so nesprejemljive in jih odločno zavračamo! Policija je preverila obtožbe o domnevnem ravnanju z nigerijskimi državljani 17. novembra v Zagrebu. Dan kasneje, 18. novembra sta se odjavila iz hostla v Zagrebu in odšla," so zapisali policisti v izjavi, poroča Index.hr.

Nigerijska študenta FOTO: zurnal.info

Policija je ponovila informacije, ki jih imajo glede tega primera. Potrdili so, da je peterica nigerijskih državljanov vstopila na Hrvaško 12. novembra ter se udeležila športnega tekmovanja. Kot so dodali sta profesor in eden tekmovalec državo po tekmovanju zapustila na legalen način, medtem ko je eden od sodelujočih zaprosil za azil. 'Dvojica se je v Zagreb vrnila dan prej kot ostali' Po besedah policije, sta se Nigerijca, ki sta končala v migrantskem taborišču, po tekmovanju v Pulju v Zagreb vrnila dan prej kot preostali člani ekipe. "16. novembra sta se tako prijavila v hostel in ga 18. zapustila. Poravnala sta vse račune, vzela stvari in dokumente ter odšla neznano kam," so dejali in dodali: "Kot popolnoma netočno zavračamo informacijo, da so njuni dokumenti ostali v hostlu in da so zagrebški policisti zoper njiju vodili postopek."

