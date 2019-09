Hrvaška policija zaradi napada na Srbe pri Kninu pridržala še deset oseb

Policijska uprava šibeniško-kninska je danes potrdila, da so pridržali deset oseb z območja Šibenika, Splita in Sinja, ki jih neposredno povezujejo z napadom na goste, ki so 21. avgusta v lokalu spremljali tekmo beograjskega nogometnega moštva Crvena zvezda proti švicarskim Young Boys.

Napadalci so vdrli v lokal z zamaskiranimi obrazi ter žalili navzoče zaradi njihove nacionalnosti. Hkrati so z lesenimi in kovinskim palicami začeli pretepati lastnika ter približno 20 gostov lokala, med katerimi so bili tudi otroci in ženske. V napadu je bilo poškodovanih pet oseb, ki so jih oskrbeli v kninski bolnišnici. Gmotna škoda v lokalu je ocenjena na 25.000 kun (3380 evrov).