Hrvaška predsednica dovolila, da Podravka novo jed imenuje Čokolinda

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je dejala, da nima nič proti temu, da podjetje Podravka svoj novi proizvod poimenuje Čokolinda. Tako so namreč leta 2016 na Hrvaškem poimenovali afero, ko je predsednica dubrovniškim otrokom delila darila, v katerih sta bili njena slika in čokolada srbskega proizvajalca.

Njena poteza je izzvala plaz negativnih komentarjev, afero pa so pograbili tudi tuji mediji, poroča Index.hr.Grabar Kitarovićeva se je kasneje opravičila.

Vodilnim v Podravki dovolila, da nov proizvod poimenujejo Čokolinda

Hrvaška predsednica je tri leta po aferi zdaj povedala, da je vodilnim v podjetju Podravka, ki proizvaja tudi priljubljeno otroško hrano Čokolino, dovolila, da svoj novi izdelek poimenujejo Čokolinda.

"Rekla sem kolegom iz Podravke: 'Dajem vam soglasje, odrekam se kakršnim koli zahtevkom, lepo zastavite novi izdelek, imenujte ga tako.' Prepričana sem, da se bo dobro prodajal, ne samo na področju jugovzhodne Evrope, ampak tudi širše," je povedala novinarjem.

"Naj naša država raste, meni pa naj se smejijo, kolikor hočejo. Seveda me skrbijo trendi slabega in grdega izražanja ter sovražnega govora, ampak mene ne more nič pretresti," je še dodala.