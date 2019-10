Hrvaška predsednica ob napovedi kandidature požela bučen aplavz, novinarji niso smeli postavljati vprašanj

Potem ko več mesecev ni uradno potrdila kandidature, je Kolinda Grabar-Kitarovićdanes v Zagrebu vendarle napovedala, da bo vstopila v predvolilno predsedniško tekmo. Pri tem bo imela podporo vladajoče stranke HDZ. Za njena največja tekmeca na volitvah zaenkrat veljata bivši hrvaški premierZoran Milanović in pevecMiroslav Škoro.

Grabar-Kitarovićeva je govorila pred približno sto izbranimi osebami, ki so njen nastop pogosto prekinjale s ploskanjem. Po nagovoru novinarjem niso dovolili vprašanj. Novinarjem so tudi razdelili govor hrvaške predsednice, s čimer pa se jim je, ker so pozabili izbrisati napotke predsednici za branje govora, zopet zgodil 'blag' spodrsljaj.

Blag nasmešek in 'brez hvala'

Tako so v gradivu za novinarje pozabili podčrtane besede in glavna sporočila, ki naj bi jih predsednica poudarila. Med njimi so denimo: ''Hrvaška zna bolje, Plače se lahko in se morajo dvigniti, Hrvaška ni mala država'' … V besedilu so tako pozabili podčrtane in krepko poudarjene besede, med njimi tudi besede zapisane z velikimi črkami. Novinarji so tako lahko z velikimi črkami napisano prebrali ’’SEM ENA OD VAS IN DELAM ZA VAS.’’V besedilu je tudi niz zvezdic, s katerim je označen ''čas za ploskanje''. Na dveh mestih so tudi posebna navodila predsednici. Na koncu dela o hrvaških veteranih ji svetujejo, da se blago nasmeje, na koncu govora pa je poudarjeno: 'Brez hvala'.

'Prva hrvaška diplomatka'

V polurnem nagovoru je naštevala svoje poteze iz prvega petletnega mandata. Med zunanjepolitičnimi dosežki je izpostavila pobudo Tri morja, s katero je Hrvaško "postavila v srednjo Evropo in Sredozemlje, kamor je vedno sodila".

Med drugim je dejala, da je bila "prva hrvaška diplomatka", ko gre za hrvaško gospodarsko diplomacijo, ter da je okrepila vezi hrvaških skupnosti, ki živijo v tujini, z domovino.