Hrvaška predsednica priznala uporabo sile in nezakonito ravnanje z migranti

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v pogovoru za švicarsko državno televizijo SRFpriznala, da Hrvaška krši mednarodno pravo, ko gre za nezakonite migrante, in da hrvaška policija uporablja silo nad migranti, pišejo hrvaški mediji. V prispevku švicarske televizije so najprej spomnili na posnetke, ki so jih nedavno posneli na meji med Hrvaško in BiH in ki kažejo, kako hrvaška policija nezakonito vrača migrante čez zeleno mejo v BiH.

"Moji kolegi so posneli nezakoniti 'pushback' (nezakonito vračanje) migrantov, ki ga je izvedla hrvaška policija. Kaj menite o tem?" je Grabar-Kitarovićevo vprašal švicarski novinar Georg Hässler Sansano. Predsednica je odgovorila z vprašanjem: "Nezakoniti 'pushback'? Zakaj mislite, da so nezakoniti? Govorimo o nezakonitih migrantih, ljudeh, ki na nezakonit način želijo vstopiti na Hrvaško in policija jih vrača nazaj v Bosno in Hercegovino. Obstajajo odprti mejni prehodi, ki so odprti za vse, ki želijo priti na Hrvaško in zaprositi za azil."

Povprašali so jo tudi o številnih obtožbah o brutalnem nasilju, ki naj bi ga hrvaška policija izvajala nad nezakonitimi migranti. Pri tem pa so prikazali izjave okrvavljenih migrantov, ki trdijo, da jih je pretepla hrvaška policija. "Pozanimala sem se pri ministru za notranje zadeve, direktorju policije in policistih na terenu in oni so mi potrdili, da ne uporabljajo pretirane sile. Seveda je potrebno malo sile pri izvajanju 'pushbacka', ampak morate videti tudi, kakšen teren je to," je na vprašanje o nasilju policistov odgovorila Kolinda. S tem pa je priznala, da hrvaška policija izvaja nezakonito vračanje migrantov in nasilje nad migranti, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom. Pri tem so švicarski novinarji opozorili, da je tako imenovani 'pushback' v vsakem primeru nezakonit in da ne obstaja zakoniti 'pushback'.

Kolinda Grabar-Kitarović je sicer v pogovoru za švicarsko televizijo znova poudarila, da Hrvaška "ščiti celotno Evropo in Švico pred nezakonitimi migracijami".

Spomnimo, hrvaška predsednica je prejšnji teden obiskala mejni prehod v Kordunskem Ljeskovcu, kjer je v kamere zatrdila, da migranti poškodbe dobijo zaradi prebijanja čez težaven teren. "Ko se nekdo prebija čez ta teren, potem je normalno, da ima praske, modrice in telesne poškodbe. Torej, razmišljajte o tem, ko vsak dan slišite različne zgodbe, da so naši policisti brutalni. Niso, to vam absolutno zagotavljam," je povedala predsednica.