Hrvaška predsednica v bran svojim izjavam glede nasilnega zavračanja migrantov

Izjavo Grabar-Kitarovićeve so povzeli tudi nekateri vodilni svetovni mediji, kot je britanski Guardian. Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v ponedeljkovem odprtem pismu hrvaški predsednici prav tako omenila sporno izjavo ter zahtevala, da Hrvaška nemudoma zaustavi vračanje migrantov in prosilcev za azil v Bosno in Hercegovino po skrajšanem postopku ter v nekaterih primerih, kot so dodali, tudi z uporabo sile.

Grabar-Kitarovićeva je danes zatrdila, da hrvaška policija ravna"zakonito, profesionalno in humano" pri preprečevanju ilegalnih prehodov hrvaške meje, ki je tudi zunanja meja Evropske unije, je objavil urad hrvaške predsednice v današnjem sporočilu za javnost. Kot je dodala,"sredstva prisile uporabljajo do kršilcev zakona v najmanjši možni meri, kolikor je nujno zaradi zaščite varnosti policistov in opravljanja njihovih nalog".

Poudarila je, da je varnost temeljni pogoj stabilnosti in razvoja Hrvaške in hkrati ena ključnih nalog predsednice države. "To so dejstva, ki jih nobene besedne igre, napačni prevodi ali iz konteksta vzeti deli izjav ne morejo spremeniti", še piše v sporočilu za javnost. Na spletni strani SRF je možno preveriti posnetek prispevka, v katerem so sporne izjave Grabar-Kitarovićeve.