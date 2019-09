'V ospredju hrvaškega predsedovanja bo enotna EU'

"V naših aktivnostih se bomo osredotočil na področja, za katera menimo, da lahko EU naredi največ," je na Blejskem strateškem forumu (BSF) poudaril hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Pri tem bodo spodbujali skupne in vključujoče pobude, ki bodo koristile vsem državam članicam in s tem krepile občutek enotnosti in konsenza, je napovedal.

Ena od štirih prioritet hrvaškega predsedovanja Svetu EU bo Evropa, ki raste in se razvija. "Spodbujali bomo enakomerno, trajno in vključujočo družbo ter skušali nasloviti demografske izzive, s katerimi se sooča EU," je poudaril. Zavzemali se bodo za močan enotni trg, ki bo prispeval h konkurenčni EU.