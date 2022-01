Bo evro še podražil življenje na Hrvaškem?

Cene ogrevanja, elektrike, pogonskih goriv in živil tako kot povsod tudi na Hrvaškem rastejo. Da ne bi januarja prihodnje leto z uvedbo evra še poskočile, se glede na izkušnje drugih 19 članic evroskupine Hrvati ne slepijo. "Za vse bo situacija še slabša. Inflacija, plače so enake, da o pokojninah ne govorimo," pravi Zagrebčanka Ljerka Linzbauer . "Cene se že počasi dvigujejo. Mislim, da bodo še zrasle," pritrjuje tudi Zagrebčan Josip Švaljek .

Hrvati naj bi imeli doma skoraj pet milijard evrov kun

Menjalni tečaj bo ob uvedbi evra znašal 7,53 kune za evro. V kunah in evrih hkrati bo mogoče plačevati samo prva dva tedna v januarju. "Na današnji dan čez leto dni bomo ob obisku trgovine plačevali izključno v evrih," razlaga Andrej Plenković, hrvaški premier. Celo prihodnje leto bo hrvaške kune in lipe, do sto bankovcev in sto kovancev naenkrat, mogoče zamenjati v bankah in na poštah. Nato pa le še v narodni banki Hrvaške. Bankovce neomejen čas, kovance pa tri leta. Hrvati naj bi imeli doma v nogavicah za skoraj pet milijard evrov kun.

"Pozivam državljane, da gotovino, ki jo imajo doma, že zdaj začnejo polagati na račune v bankah," poziva Plenković. Zaradi uvedbe evra bo vrata prisiljeno zapreti na stotine menjalnic, še posebej ob obali, ki so doslej na račun visokih provizij in menjalniških tečajev kovale lepe dobičke. Bo pa plačevanje z evri zato skrb manj za številne turiste.