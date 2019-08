Hrvaška v juliju zabeležila 600.000 manj nočitev in 58.000 manj tujih turistov

Domačih turistov je bilo julija sicer okoli 25.000 več kot lani (v celotni sezoni 356.000), a tudi oni niso mogli popraviti slabe sezone. Je pa povečan prihod domačih turistov vsaj malo ublažil večji manko tujih, saj je skupno število v juliju (torej domači in tuji turisti) 32.038 manj prihodov in 402.439 manj nočitev.

Hrvaška turistična organizacija je objavila podatke o prihodih in nočitvah turistov v mesecu juliju in priznala, da je letošnja turistična sezona slabša od lanske.

Na Hrvaškem so julija zabeležili manj prihodov in nočitev turistov.

Padec je zaskrbljujoč za turistične delavce, še posebej tiste, ki gostom ponujajo namestitve. Ker so tudi letos računali na dobro obiskano turistično sezono, so investirali v nove kapacitete. Te so zaradi manjšega obiska ostale prazne, njim pa posledično stroški, dolgovi in krediti, v katere so se spustili z upanjem, da jim jih bodo turisti pomagali odplačati.

Za razliko od obalne pa je kontinentalna Hrvaška, ki ima daleč manj kapacitet, namenjenih turistom, beleži povečano število turistov. Več gostov kot lani so tako zabeležile kar štiri županije: brodsko-posavska, karlovška, vukovarsko-sremska in mesto Zagreb. Vse te kontinentalne županije pa glede obiska doprinesejo manj kot sedem odstotkov, zato povečanje prihoda turistov tam ne more nadoknaditi primanjkljaja na obali.

Slovenci se vračamo, manj je Čehov, Avstrijcev in Poljakov

Največ tujih gostov na Hrvaško vsako leto pride iz Nemčije, a julija letos jih je prišlo 20.000 manj kot lani. Drugi najpogostejši gostje smo Slovenci, ki jih je letos prišlo celo za odstotek več kot julija lani. Manj pa je Avstrijcev, Poljakov in Čehov. Čehi in Avstrijci so bili več let med najštevilčnejšimi turisti na Hrvaškem, letos pa jih je pet odstotkov manj kot lani. Še večji padec beležijo pri Poljakih, ki jih je bilo letos kar devet odstotkov manj kot lani.

Se je pa na primer povečalo število gostov iz Bosne in Hercegovine za 5 odstotkov, prišel je odstotek več Američanov in dva odstotka več Britancev. Najbolj je naraslo število obiskovalcev iz Čila (kar 45 odstotkov) in Ukrajine (30 odstotkov).

Hrvaška letališča podirajo rekorde

Medtem ko v turističnih nastanitvah beležijo padce, pa rekorde podirajo hrvaška letališča. Samo pretekli konec tedna je na letališču Resnik v Splitu pristalo in vzletelo 220 letal z okoli 58.000 potniki. Julija so na splitskem letališču našteli 723.048 potnikov, s čimer je katerokoli hrvaško letališče prvič preseglo mejo 700.000 potnikov v mesecu dni.

Poleg splitskega je nov rekord zabeležilo tudi letališče v Dubrovniku. Na tem letališču so prvič v enem mesecu zabeležili več kot pol milijona potnikov. Kot je poročal Večernji list, so jih našteli 514.723, medtem ko so jih julija lani beležili 474.643. Dubrovniško letališče je mejo 400.000 potnikov v mesecu dni prvič preseglo pred dvema letoma.

Močno rast v prometu so zabeležili tudi na letališču v Zadru. Na slednjem so zabeležili 145.364 potnikov, kar je 27,6 odstotka več kot julija lani. Na letališču v Pulju so julija našteli 184.832 potnikov, kar je skoraj 12.500 več kot julija lani, na reškem letališču pa so po prvih podatkih zabeležili 31.272 potnikov oz. 8500 več kot v enakem lanskem obdobju. Na zagrebškem letališču so julija zabeležili 366.242 potnikov, kar je 13.000 manj kot julija lani.