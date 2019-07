Hrvaška verjame, da bo sodišče EU sklenilo, da spor ni v njihovi pristojnosti

Časnik navaja tudi izjave slovenskih predstavnikov, ki so vztrajali pri argumentih Ljubljane, da se tožba nanaša na hrvaške kršitve evropske zakonodaje v primeru zavračanja uveljavitve arbitražne razsodbe.

Ponedeljkova ustna obravnava je trajala dve uri in pol in je bila zelo teoretična in strokovna. Zelo podrobno so razpravljali o hrvaški pristopni pogodbi z EU, posebej ko gre za ribištvo, je poročala hrvaška televizija (HTV).

Predvajali so izjavo Metelko Zgombićeve, ki je v izjavi za HTVpo ponedeljkovi obravnavi izpostavila, da je bil "zelo razburljiv" dan na sodišču. Izrazila je zadovoljstvo, ker je sodišče obravnavalo svojo pristojnost po hrvaškem ugovoru na slovensko tožbo.

"Po naših informacijah gre za prvi primer, da je sodišče določilo posebno obravnavo o svoji pristojnosti v enem od meddržavnih sporov," je izjavila hrvaška državna sekretarka. Ni pa konkretno odgovorila na novinarsko vprašanje, ali ima razloge za optimizem Zagreba in ali je Hrvaški uspelo dokazati, da Sodišče EU ni pristojno v tem sporu.

Slovenska stran s pozitivnimi občutki

Slovenska agentka Maja Menard je po ustni obravnavi dejala, da je obravnava tekla zelo po pričakovanjih in da so njeni občutki pozitivni. Predstavnik zunanjega ministrstva Marko Vrevc pa je izpostavil pričakovanje, da se bodo s hrvaško stranjo na tem sodišču še srečali, torej, da sodišče ne bo odločilo, da je tožba nedopustna. "Vsaka drugačna odločitev bi bila presenečenje," je menil.

Generalni pravobranilec na Sodišču EU Estonec Priit Pikamäe bo sicer svoje sklepne predloge predstavil 6. novembra. Šele po odločitvi sodišča glede dopustnosti tožbe pa bo, če se bo razglasilo za pristojno, na vrsti vsebinska obravnava glede tožbenih zahtevkov Slovenije. Lahko se sicer odloči tudi, da združi končno odločitev glede pristojnosti z vsebinsko obravnavo.