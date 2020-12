Hrvaška vlada potrdila predlog o razglasitvi izključne gospodarske cone

Sabor bo o predlogu vlade glede izključne gospodarske cone razpravljal predvidoma že v četrtek. Izključno cono v ozkem Jadranu bo razglasila tudi Italija, pravzaprav je to potezo Zagrebu predlagal Rim. Italija in Hrvaška imata po konvenciji o pravu morja vso pravico, da razglasita cono. Premier Janša je prepričan, da sta Slovenijo samo zaradi "njenega ugleda" in njune dobre volje povabili na pogovore. Zunanji minister Logar se bo v soboto v sestal s kolegoma sosednjih držav. V primeru, da države ne bodo našle kompromisa, Sloveniji, ne bo ostalo veliko, pravijo strokovnjaki za pomorsko pravo.