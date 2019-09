Hrvaška vlada s finančno injekcijo za Croatia Airlines

Država bo preostali znesek letalskemu prevozniku nakazala v prihodnjem letu, da bi tako zagotovili predpogoje za dokapitalizacijo družbe. Ocenili so, da je stabilnost poslovanja letalskega prevoznika pomembna za Hrvaško, tudi v luči tega, da bo država v prvi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU.

Podpredsednik hrvaške vlade in finančni minister Zdravko Marić je po seji vlade novinarjem pojasnil ekonomske in politične argumente za finančno pomoč letalskem prevozniku. Po njegovih ocenah ne bi smeli upoštevati le ekonomskih kriterijev. Podčrtal je izjemno vlogo Croatia Airlines za hrvaški turizem in povezanost države s tujino ter dodal, da ima družba skupaj s hitro rastočimi hrvaškimi letališči velik potencial.