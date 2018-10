Zaradi slabega vremena na Brionih obtičali številni turisti, v Italiji že sedem mrtvih

Zaradi orkanskega vetra je v nacionalnem parku Brioni ostalo ujetih okoli 100 turistov in zaposlenih. Pod vodo sta Hvar in Krk, v Šibeniku so ostali brez elektrike. V Poreču je veter premaknil montažno krožišče. Medtem je v Italiji umrlo sedem ljudi, najhujša opozorila še vedno veljajo za Ligurijo, Lombardijo, Furlanijo-Julijsko krajino in Benetke. V Franciji pa je zaradi močnega sneženja na eni od regionalnih cest obtičalo okoli 800 avtomobilov.

Ne samo naši, tudi hrvaški vremenoslovci so v ponedeljek za celotno Istro in Dalmacijo razglasili rdeči alarm. Največ težav sta povzročila orkanski veter in visoki valovi. Po naših informacijah je v nacionalnem parku na Brionih ostalo ujetih okoli 100 turistov in zaposlenih. Ladja je z otoka proti Fažani izplula ob 15. uri, a zaradi slabega vremena ni mogla pristati na celini in se je vrnila. Po večurnem čakanju so pozno zvečer vendarle srečno prispeli v Fažano, ki je zaradi valov in visoke plime pod vodo. Pod vodo sta tudi otoka Hvar in Krk, prebivalci Šibenika in Zagore pa so ostali brez elektrike. Kot poroča Šibenik.in, se je sinoči okoli 18. ure iz elektrarne v Bilicah slišalo več kot deset eksplozij, iz transformatorske postaje pa se je videlo bliskanje. Nato je prišlo do izpada elektrike. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe.

Zaradi močnega vetra je Jadrolinija odpovedala številne trajektne linije, zato so nekateri otoki odrezani od sveta. Luška kapitanija Zadar je morala z otoka Ugljan evakuirati 18-letno pacientko, ki so jo po navodilih otoške zdravnice prepeljali v Zadar in jo predali ekipi nujne medicinske pomoči. "Orkanski jugo je na odprtem morju povzročil do šest in sedem metrov visoke valove," je povedala vodja Jadrolinije v Splitu Jelena Ivulić. V mestu Labin blizu Rabca so zabeležili sunek vetra z močjo 160 km/h.

V Dubrovniku je pihal jugo s sunki do 115 kilometrov na uro, tamkajšnji prebivalci pa so poročali tudi o zemeljskem plazu, ki je zasul eno izmed glavnih cest v mestu. Nekatera območja zaradi uničenih napeljav niso imela električne energije. V Splitu so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves, veter je prevračal tudi smetnjake, večje materialne škode pa ni bilo. Iz Istre večinoma prihajajo poročila o materialni škodi in izpadih elektrike. V Pulju je bila poškodovana ena ženska, na katero je zaradi močnega vetra padlo drevo.

Hrvaški deskar, ki je skupaj s slovenskim med deskanjem pri Savudriji izginil med valovi, se je uspel rešiti sam, iskalna akcija Slovenca pa se nadaljuje. Pod vodo sta se znašla tudi riva in mestna tržnica v Reki. Močan veter je odkril streho športne dvorane Veli Jože v Poreču. Poškodovan k sreči ni bil nihče, materialna škoda pa je velika. Poleg tega je močan veter uspel celo premakniti montažno krožišče ob trgovskem centru Lidl, zaradi česar je promet za nekaj časa obstal. Poplavljeni so tudi deli Vrsarja in Rovinja.

V Italiji umrlo najmanj sedem ljudi Zaradi hudega neurja je v Italiji v ponedeljek umrlo najmanj sedem ljudi, več je poškodovanih. Južno od Rima in Neaplja so v ponedeljek umrle najmanj štiri osebe, ko je nanje padlo drevo. V bližini ligurijskega pristanišča Savona je zaradi odtrganega dela fasade umrla 88-letnica, v pokrajini Belluno na severu države pa moški. Med smrtnimi žrtvami je tudi gasilec, ki ga je na Južnem Tirolskem zadelo padajoče drevo. V bližini kraja Katanzaro na jugu države pogrešajo moškega. Že v nedeljo je sicer v Italiji v neurjih umrlo pet ljudi. Najhujša opozorila danes veljajo za Ligurijo, Lombardijo, Furlanijo-Julijsko krajino in Benetke. Šole so večinoma ostale zaprte.

Podrto drevo v Rimu. FOTO: AP

V Liguriji so zaprli vsa pristanišča, tudi največje v Genovi. V pristanišču Rapallo je neurje odtrgalo priveze več jaht in jih vrglo na obalo. V deželi je sicer 22.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Na Južnem Tirolskem so začasno ponovno zaprli brennersko železniško povezavo, avtocesta pa je bila prevozna le po enem pasu. V pokrajini Trento so v kraju Dimaro zaradi narasle rekle evakuirali 200 ljudi. V Benetkah so v ponedeljek šestič v zgodovini zabeležili visoko vodo oz. "acqua alta" višjo od 1,5 metra, in sicer se je gladina ustavila pri 156 centimetrih. Poplavljenih je bilo več kot 70 odstotkov zgodovinskega dela mesta. Markov trg je bil več ur zaprt. V deželi je brez elektrike ostalo 160.000 gospodinjstev.

V Avstriji vlak trčil v drevo na tirih V Avstriji je bilo ponoči najhuje na Spodnje Avstrijskem in Tirolskem. Ponoči je bilo hudo tudi na Spodnje Avstrijskem, kjer je veter odnašal strehe in podiral drevesa. Prekinili so tudi južno železniško povezavo, saj je ponoči med krajema Eichberg in Semmering na progo padlo drevo, v katerega je nato trčil vlak. Poškodovanih ni bilo. Območje Lienza na Tirolskem zgodaj zjutraj ni bilo dosegljivo po cestah predvsem zaradi številnih podrtih dreves. Nivo Donave pa je bil v bližini kraja Arnbach ponoči rekorden, a reka ni prestopila bregov. Na vzhodu Tirolske je brez elektrike še vedno 17 okrajev. Sneg v Franciji in Španiji Prava zima z obilico snega pa je zajela višje ležeča območja Francije in severni del Španije. Med drugim je sneg pobelil Asturio in Kantabrio, snežna odeja pa se je spustila vse do 900 metrov nadmorske višine. V francoskem departmaju Haute-Loire je zaradi močnega sneženja na eni od regionalnih cest obtičalo okoli 800 avtomobilov. Reševalne službe so osebe ponoči namestile v različna zatočišča.