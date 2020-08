Hrvaška z novimi ukrepi nad koronavirus, nočnim klubom obratovanje še vedno dovoljeno

Epidemiologi napovedujejo, da se bo število okuženih v prihodnjih dneh še povečevalo, ker so ljudje še na dopustih. Na Hrvaškem, kjer so čez vikend poročali o rekordnih številkah novih okužb, v petek so jih potrdili kar 306, pa so v nedeljo ob nekaj manj testiranjih potrdili 136 novih okužb. Največ znova v splitsko-dalmatinski županiji in v Zagrebu. S ponedeljkom Hrvati sicer uvajajo nove ukrepe, toda nočni klubi še naprej ostajajo odprti.