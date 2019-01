Hrvaška zbornica medicinskih sester ne bo več izdajala dovoljenj za delo prosilcem iz drugih držav

Hrvaška zbornica medicinskih sester (HKMS) se je po razkritju korupcijske afere s spričevali v Bosni in Hercegovini odločila, da ne bodo več izdajali dovoljenj za samostojno delo medicinskih sester prosilkam in prosilcem, ki so končali programe prekvalifikacij za opravljanje poklica medicinske sestre v drugih državah, saj menijo, da tovrstni programi ne izpolnjujejo zahtevane ravni izobrazbe za poklic medicinske sestre, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

'S primerjavo tovrstnih programov smo ugotovili pomembne razlike v poklicnih kvalifikacijah'

Programi prekvalifikacije v drugih državah niso v skladu s hrvaškim izobraževalnim programom za pridobitev naziva poklica medicinske sestre zdravstvene nege in oskrbe, zato takšni prosilci za opravljanje poklica nimajo istega znanja, veščin in kompetenc.

Poklic medicinske sestre po direktivi EU namreč zahteva minimalne pogoje izobrazbe in rezultati izobraževanja morajo biti v skladu z evropskimi in hrvaškimi zahtevami, so sporočili iz HKMS. "S primerjavo tovrstnih programov smo ugotovili pomembne razlike v poklicnih kvalifikacijah, pa tudi precejšnje pomanjkanje teoretičnih inpraktičnihur poučevanja," je povedala predsednica HKMS Slava Šepec.

Samostojno lahko na Hrvaškem delujejo samo medicinske sestre, ki imajo dovoljenje, ki ga izda HKMS

Hrvaški izobraževalni sistem ne pozna programa prekvalifikacije za poklic medicinske sestre in takšni programi v drugih državah so v nasprotju z zakonom in odredbami direktive EU. Samostojno lahko na Hrvaškem delujejo samo medicinske sestre, ki imajo dovoljenje, ki ga izda HKMS. Izobraževanje za poklic medicinske sestre vključuje najmanj 4600 ur teorije in prakse med najmanj triletnim študijem.

"Ker gre za enega izmed najpomembnejših poklicev v zdravstvu, lahko tako medicinska sestra na Hrvaškem opravlja poklic samo, če ima kompetence, ki jih je pridobila med takšnim izobraževanjem,"so dodali v HKMS.

Spomnimo

Bosno in Hercegovino je pretresel nov korupcijski škandal. Namesto nekajletnega žuljenja šolskih klopi je spričevalo sicer priznane srednje zdravstvene šole iz Sanskega Mosta, kot kaže, mogoče dobiti v zgolj dobrih dveh tednih.

To sta dokazala bosanska novinarska kolega s sarajevskega spletnega portala Žurnal.info, ki sta pod pretvezo, da eden od njiju nujno potrebuje prekvalifikacijo za že zagotovljeno službo v Nemčiji, posnela tako imenovanega posrednika s skrito kamero.

Ta je dokumente in izobrazbo priskrbel v rekordno kratkem času za vsega 1300 evrov.

Le dan po tem pa so podobno ugotovili tudi na državni zdravstveni šoli v Zenici.

Še posebej zaskrbljujoče pa je, da je spričevalo priznano ne le v Bosni in Hercegovini, temveč po vsej Evropski uniji.