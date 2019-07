Hrvaška zvišuje kazni za prometne prekrške

Med vrhuncem turistične sezone so na Hrvaškem zasolili tudi kazni za prometne prekrške. Za tiste s hudimi telesnimi poškodbami in veliko gmotno škodo bo od 1. avgusta treba plačati tudi do 2700 evrov. Tako visoke globe veljajo tudi za vožnjo v napačno smer, preveliko hitrost v naseljih, nespoštovanje rdeče luči ali vožnjo pod vplivom alkohola. Večkratnim kršiteljem bodo lahko tudi začasno odvzeli vozilo.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:42 Iz 24UR: Hrvaška zvišala kazni 02:31 Iz SVETA: Višje kazni na Hrvaškem