Osem hrvaških posvojiteljev se je zaradi spleta okoliščin znašlo na sodišču v Zambiji, nato so jih izpustili na prostost. Ko so na letališču že čakali, da se vrnejo v domovino, so jih tik pred vkrcanjem zadržali zaradi obtožb o trgovini z otroki in jih odpeljali v zapor. Sedaj bi morali znova stopiti pred sodnika. A sodišče je zaslišanje preložilo za nedoločen čas. Kaj se dogaja, še vedno ni jasno. Situacija je zarezala tudi v hrvaško notranjo politiko.