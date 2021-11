Hrvaški državni vrh in veteranske delegacije položili vence ob vukovarska spominska obeležja

Mineva 30 let od tragičnega padca Vukovarja v srbske roke med domovinsko vojno. 18. november je od lani na Hrvaškem tudi državni praznik. V mestu ob Donavi na meji s Srbijo, simbolu upora, poguma in trpljenja, se je zbralo več tisoč ljudi s celotnim državnim vrhom na čelu in se na spominski slovesnosti poklonilo več kot 3000 žrtvam. Ubitim hrvaškim borcem in civilistom med trimesečnim obleganjem mesta, pobitim bolnikom in ranjencem iz vukovarske bolnišnice. Mesto je danes povsem obnovljeno, a vse bolj prazno, saj se zaradi pomanjkanja delovnih mest tako Hrvati kot pripadniki srbske manjšine izseljujejo.