Hrvaški epidemolog: Razloga za paniko ni, obstajajo pa razlogi za veliko zaskrbljenost

Medtem ko v Sloveniji do tega trenutka nimamo suma na okužbo z novim koronavirusom, so na Hrvaškem, kjer so zaznali že pet sumov, ves teden v visoki pripravljenosti. Štiri so že ovrgli, za 30-letnika iz Dubrovnika pa rezultate testiranja še čakajo. Glavni epidemiolog hrvaškega Inštituta za javno zdravje je sporočil: razloga za paniko ni, obstajajo pa razlogi za veliko zaskrbljenost.