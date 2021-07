Hrvati s spletnim glasovanjem izbrali motive za evrske kovance

Hrvaška vlada je razkrila nacionalne motive za hrvaške evrske kovance, ki so jih s spletnim glasovanjem izbrali državljani. To so šahovnica, zemljevid Hrvaške, kuna, glagolica in Nikola Tesla. Med predlogi za podobe na hrvaških kovancih so bili še kravata, nalivno pero, pes pasme dalmatinec, podoba mesta Dubrovnik, nekdanji predsednik Franjo Tuđman in smučar Ivica Kostelić. Nikola Tesla je sicer prišel na seznam na predlog državljanov. Čeprav je izumitelj srbskega rodu že na srbskih bankovcih za 100 dinarjev, Hrvaška, ki naj bi v evroobmočje predvidoma vstopila v začetku leta 2023, ne pričakuje zapletov s sosedo.

