Hrvaški gostinci tarnajo nad turisti, ki si privoščijo le pico in vodo

Povprečni turist na Hrvaškem zapravi 79 evrov na dan, kaže statistika. Če gost za namestitev plača 70 evrov, pomeni, da preostalih devet evrov zapravi za pico in morda kakšen sladoled. To je turizem na Hrvaškem, na žalost, pravi Danijel Radeta iz Združenja lastnikov apartmajev Zadar.

Ta računica ne pije vode, saj je potrošnja odvisna od vsakega posameznika. Od tega se v blagajne gostincev nateče le petina. Požreti moramo marsikaj in to z nasmeškom na obrazu, poudarjajo v Zadru.

"Ne moremo kar posploševati in reči, vas ne bomo postregli, čeprav jih pride osem, naročijo tri pice in liter negazirane ali gazirane vode. Moramo iti čez to in jih obravnavati enako kot tiste, ki so naročili ribje ali mesne plošče," pravi gostinec Stipe Knežević.

Natakarji si manejo roke, ko za mizo sedejo Danci ali Švedi, najbolj radodarne napitnine pa bojda puščajo Američani in Rusi.

"Država s štirimi milijoni prebivalcev, z okoli 20 milijoni turistov letno, z več kot 100 milijoni nočitev, s prihodki v višini 12 milijard evrov. Mislim, da so to zelo dobri podatki in da smo presegli pričakovanja," pa nezadovoljne turistične delavce miri premier Andrej Plenković.

September bo pokazal v kakšnem stanju je hrvaški turizem, potem pa bomo lahko potegnili črto, poudarjajo gostinci. Pod njo pa, kot se dobro zavedajo naši južni sosedi, letos ne bo nobenih turističnih rekordov.