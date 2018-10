Hrvaški grb zdrsnil iz okvirja, ven pogledal Tito

Trenutno se še ne ve, v kateri učilnici se je to zgodilo, ampak dogodek je večino spomnil na legendarno dražbo, na kateri je mojster grafitov Banksyv sliko vgradil rezalnik, ki bi sliko, v kolikor bi se kdaj prodajala na dražbi, razrezal. Slika deklice z rdečim balonom v obliki srca se je potem, ko so jo za dober milijon evrov prodali na dražbi, samouničila. Namreč nekaj trenutkov, preden je kladivce zadnjič udarilo, se je slika, očitno s pomočjo mehanizma v okviru, ki ga je nekdo sprožil na daljavo, razrezala in – na presenečenje in osuplost vseh zbranih – iz okvirja spodaj prilezla v trakovih. "Odhaja, odhaja, odšla je!" je ob fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu, hudomušno zapisal Banksy. Tako novinar Morina kot številni komentatorji so se pozabavali s sliko Tita in hrvaškega grba in jo oklicali za Banksy 2.0.