Grabar-Kitarović: Hrvaški mediji morajo prikazati hrvaško plat zgodbe, ne tuje

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes sporočilo, da so osupnili ob "škandaloznih" izjavah hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, ko je v sredo med obiskom na otoku Krku na "sramoten način" dajala nasvete novinarjem, kako naj opravljajo svoje delo. Menijo, da so izjave nevredne položaja predsednika države.

Sporočilo hrvaške predsednice novinarkam in novinarjem, naj "ne posnemajo tujih medijev, ki delajo v ne vem čigavem interesu", na zelo grd način in brez kakršnih koli argumentov obtožuje kolegice in kolege iz drugih držav, so zapisali v današnjem sporočilu, ki ga je podpisal predsednik HND Hrvoje Zovko.

HND: "To nas spominja na 90. leta 20. stoletja, ko so posamezni novinarji tedanjim oblastem govorili, da bodo lagali za Hrvaško, če bo potrebno."

Novinarje na Hrvaškem poskuša na "zelo premeten način disciplinirati, da opravljajo svoje delo s slepo vero samo eni strani, predstavnikom oblasti, ne pa svojim kolegicam in kolegom, ki jih je praktično označila kot sovražnike Hrvaške", so dodali. Kot so spomnili, so novinarji v sredo na otoku Krku zaprosili Grabar-Kitarovićevo za komentar na kritike, ki so prišle iz številnih svetovnih medijev na njeno priznanje v pogovoru za švicarsko javno televizijo (SRF), da hrvaška policija pri ravnanju z migranti uporablja tehniko zavračanja (pushback) tudi z nasiljem.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović FOTO: AP

Izpostavili so, da je hrvaška predsednica grobo obtožila SRF, ko je dejala, da njihov prispevek "nima nobene zveze s profesionalizmom" ter da so storili tisto, kar "delajo najslabši tabloidi na svetu". Pojasnila je tudi, da je v pogovoru za SRF prejšnji teden dejala, da ni govorila o nasilju, temveč o "ustrezni sili, ki je občasno nujno potrebna, a ne presega omejitev, ki so predpisane s hrvaško in evropsko zakonodajo". Potem je novinarjem na tiskovni konferenci svetovala, da morajo "kot hrvaški mediji predstaviti hrvaško stran te zgodbe, ne da bi posnemali tuje medije, ki delajo v interesu drugih". "To nas spominja na 90. leta 20. stoletja, ko so posamezni novinarji tedanjim oblastem govorili, da bodo lagali za Hrvaško, če bo potrebno," izpostavlja HND, ki ponavlja, da novinarsko delo ni delati v interesu katere od politik, temveč v interesu javnosti. Grabar-Kitarovićevi so svetovali, naj se ukvarja z delom, za katero je bila izvoljena, ter naj ne daje lekcij novinarjem.

Kolinda Grabar-Kitarović na meji z BiH FOTO: YouTube