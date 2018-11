Todorić na poti v Zagreb

Nekdanji prvi mož Agrokorja in dolga leta najbo gatejši Hrvat Ivica Todorić je v postopku izročitve iz Velike Britanije na Hrvaško. Kot domnevajo hrvaški mediji, bo Todorić na letalu, ki bo iz Londona polet elo nekaj pred 17. uro, okoli 20. ure pa pričakujejo pristanek v Zagrebu. Todorića naj bi nato z letališča prepeljali v pripor, ki se nahaja v zagrebškem naselju Remetinec.

Hrvaška je za Todorićem lani objavila mednarodno tiralico in evropski priporni nalog zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov. Višje sodišče v Londonu je po večurni obravnavi konec oktobra potrdilo prvostopenjsko odločitev o izročitvi 67-letnika.

Hrvaško tožilstvo želi Todorića zaslišati v primeru Agrokor, v katerem ga je skupaj z njegovima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly osumilo, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Na ta način naj bi koncern pripeljali na rob propada.