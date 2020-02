V Sloveniji nismo zabeležili niti enega suma na okužbo s kronavirusom, se pa to lahko hitro spremeni. Sum na koronavirus je namreč že na Hrvaškem. Za nekaj preplaha pa so poskrbeli tudi obmejni organi na hrvaški strani mejnega prehoda Obrežje, ki so kar tri ure zadrževali avtobus, na katerem sta bili dve Kitajki. Avtobus je bil na poti iz Frankfurta v Osijek, Kitajki pa so iz avtobusa pospremili.