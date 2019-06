Hrvaški meteorologi izdali 'veliko napoved' za poletje: vroče bo

Hrvaški meteorologi so izdali veliko vremensko napoved za poletje 2019. Kot napovedujejo, bo na hrvaški obali bolj vroče od povprečja, količina padavin naj bi bila podpovprečna.

Kot je pred kratkim napovedal že AccuWeather, bo večji del Evrope na udaru suhega vremena in nevarnih vročinskih valov, a večjemu delu Balkana to poletje pretijo močne nevihte. To še posebej velja za Dalmacijo in severni Jadran.

Poleg tega ne izključujejo pojava vročinskih valov, ki kot opozarjajo, lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi. FOTO: Thinkstock

Letos bolj vroče kot v povprečju

Tudi hrvaški državni meteorologi so objavili sezonsko poletno napoved, poroča Index.hr. Kot napovedujejo, bodo prvi dnevi junija prinesli toplejše, a še ne povsem stabilno vreme. A letošnja poletna sezona naj bi postregla z višjimi temperaturami od večletnega povprečja. Glede na poletno napoved za leto 2019 se tako predvideva nadpovprečno toplo poletje, in velika verjetnost je, da se bo ta napoved uresničila. Pri tem predvsem za julij in avgust meteorologi napovedujejo večje odstopanje od povprečnih mesečnih temperatur. Poleg tega ne izključujejo pojava vročinskih valov, ki, kot opozarjajo, lahko pomenijo tveganje za zdravje ljudi. Prav tako so mogoči kratki prehodi hladnih front, ko bodo temperature nižje od povprečja.

A to, kot opozarjajo, ne pomeni, da bo poletje na hrvaški obali minilo brez krajših obdobij z veliko padavinami in hujšimi nevihtami, ponekod celo z nadpovprečno količino padavin. FOTO: iStock