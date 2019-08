Hrvaški motoristi napovedujejo protest, blokirali bodo tudi mejne prehode

"Nimamo nemogočih zahtev. Želimo zaščitne ograje za motoriste, ki jih imajo povsod po svetu, prometne znake, ki opozarjajo na nevaren ali zahteven odsek za motoriste, uporaba barve, ki preprečuje zdrse na prehodih za pešce," so glasijo osrednje zahteve hrvaških motoristov. Predsednik združenja Karavana za življenje - bikerji na cesti, Mladen Stjepan Vitković, je ob tem povedal, da hrvaška država za zagotavljanje varnosti motoristom ni namenila niti kune. "Dali smo jim rešitve, vendar do danes niso naredili nič za varnost motoristov,"je dejal.

Kot poudarjajo, so dobili veliko obljub, a se do sedaj nič ni premaknilo z mrtve točke, čeprav je bil rok za izpolnitev zahtev tri mesece."To je bilo obljubljeno pred tremi leti, zato nam je jasno, da se nič ne bo spremenilo," pravijo jezni in razočarani motoristi, ki so zaradi tega sklenili pripraviti protest. V združenju so tudi številni hrvaški vojni veterani.

Na ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića so naslovili pismo, v katerem so pojasnili svoja stališča. Opozorili so, da se je na spontanem in neprijavljenem shodu v Karlovcu že zbralo 200 motoristov, konec tedna pa so jih napovedali več kot 4000. Blokado napovedujejo na treh mejnih prehodih s Slovenijo, in sicer Rupa, Kaštel in Plovanija.

Motoristi si prizadevajo tudi za izjemo motoristov pri sezonskih podražitvah cestnin kot tudi za splošno znižanje cestnin za motoriste do višine polovice zneska, ki ga plačujejo vozniki avtomobilov. Kot trdijo, razen obljub niso dobili še nobenega konkretnega odgovora pristojnega ministrstva. Opozorili so tudi, da se bodo povezali tudi s stavko voznikov avtobusov, ki so nezadovoljni zaradi stanja v svoji panogi.