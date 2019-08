Minister pristal na zahteve, hrvaški motoristi odpovedali protest

Motoristi hrvaškega združenja Karavana za življenje - bikerji na cesti so sredi tedna napovedali, da bodo ta konec tedna ovirali promet na nekaterih mejnih prehodih s Slovenijo, na številnih cestninskih postajah, v trajektnih pristaniščih in na mostu na otok Krk. Nezadovoljni so bili, ker pristojno hrvaško ministrstvo ni uresničilo njihovih zahtev za večjo varnost motoristov na hrvaških cestah.

V petek pa so protestno akcijo odpovedali, saj so dobili uradni in zavezujoči dopis ministrstva za promet, morje in infrastrukturo. To jim je odgovorilo, da so njihove zahteve sprejete in da jih bodo prednostno uresničili, so zapisali v sporočilu za javnost.

Motoristi so trdili, da hrvaška vlada in ministrstvo za promet že najmanj pet let zavlačujeta z uveljavitvijo predpisov za izboljšanje varnosti motoristov, ki so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu.