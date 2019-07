Hrvaški notranji minister zavrača navedbe o nasilju nad migranti

Med današnjim zagovorom pred pristojnim parlamentarnim odborom zaradi kandidature za podpredsednika hrvaške vlade je hrvaški notranji minister Davor Božinovićznova zanikal navedbe, da bi hrvaška policija nasilno vračala migrante, ki so v državo vstopili iz BiH mimo zakonitih mejnih prehodov.

Božinović je ponovil, da hrvaški policisti nadzirajo območje ob meji z BiH v skladu s hrvaško zakonodajo in schengenskimi pravili. Izpostavil je, da v hrvaških institucijah nikoli ni bilo govora o nasilnem vračanju migrantov kot načinu ravnanja policistov.

"Zavračam, da obstaja takšna praksa. Hrvaška policija se bojuje proti ilegalnim migracijam, ki so eden večjih izzivov hrvaške države v tem trenutku, posebej ko gre za varnost", je odgovoril na vprašanje opozicijskih članov odbora za ustavo, poslovnik in politični sistem. Dejal je, da obtožbe o domnevnem nasilju policistov prihajajo večinoma od oseb, ki so jih hrvaški policisti večkrat, tudi dvajsetkrat, prijeli med ilegalnim vstopom na Hrvaško.

Med drugim je povedal, da pristojne policijske službe preverjajo vse navedbe o pritožbah na delo policistov, ter potrdil, da so sprožili sankcije proti nekaterim policistom, ki so prekoračili pooblastila. Ni omenjal konkretnih dogodkov, a naj bi šlo za primere, o katerih so poročali v hrvaških medijih, ko so obmejni policisti zahtevali od pridržanih nezakonitih migrantov ob meji z BiH, da vzklikajo navijaške slogane, vključno z ustaškim pozdravom "Za dom spremni".