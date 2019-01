Hrvaški obrambni minister pobesnel ob 'darilu' poslanca Vidovića

Hrvaški obrambni minister Damir Krstičevićje na zasedanju parlamenta milo rečeno burno odreagiral na besede poslanca iz vrst opozicijske SDP. Franko Vidović mu je namreč izročil maketo ameriškega letala F-15E Strike Eagle in ob tem dejal, da gre za "edina letala, ki jih bo videl". Obrambni minister pa je ob tem naravnost pobesnel in 'darilo' Vidoviću iztrgal iz rok in maketo z besom vrgel na tla, ob tem pa dejal: "Meni boš to dajal, sebi daj to!"

Posredovati sta morala premier Plenković in predsednik sabora ter Krstičeviča umiriti, na koncu pa se je vmešala še zunanja ministrica Marija Burić Pejčinović.

Celotni prizor na so seveda ujele tudi kamere, posnetki pa so zaokrožili po hrvaških medijih in družbenih omrežjih.

Svojo, in to še večjo maketo letala F-14D Super Tomcat je dobil tudi hrvaški premier, a slednjega je darilo poslanca očitno zgolj zabavalo, poroča Dnevnik.hr.

To pa še ni bilo konec norega dne v hrvaškem parlamentu. Plenković je namreč obtožil poslance Mosta, da hujskajo in lažejo ter da so šli čez mejo."Ko nekdo v saboru rečete, da sistematično delate za interese druge države, v tem primeru Srbije, to je nedopustno. S tem so šli čez mejo dopustnega v saboru," je dejal Plenković in s tem ciljal na besede poslancev Mosta.

Premier pa je moral nato za hrvaške medije zavrniti trditve Nikole Grmoje, da je želel z njim fizično obračunati. Premier pravi, da ga je zgolj želel 'vprašati na koga je mislil, ko je omenil izdajalca', vendar je Grmoja zatem zapustil sabor.