Hrvaški obtoženci krivdo zanikajo: 'Če primer zastara, bo to sramota za naše sodstvo'

Potem ko sta Matjaž Kovačič in Manja Skernišak krivdo v aferi spornih nepremičninskih poslov Nove KBM zanikala, so se morali o krivdi izreči še hrvaški državljani. A ključno vprašanje tega procesa je počasi tudi že to, ali bo postopek zastaral. Časa je namreč le še šest let, 14 let pa jih je že minilo od domnevne storitve kaznivih dejanj ter osem od hišnih preiskav.