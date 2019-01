Hrvaško pretresa afera fotomontaža, ki je očrnila ministra Tolušića

V javnosti so se pojavile fotografije, ki hrvaškega ministra za kmetijstvo in podpredsednika vlade Tomislava Tolušića postavljajo v zelo neugoden položaj. Na fotografijah mu v naročju sedi neznana mladenka, pomanjkljivo oblečena, v roki pa ima telefon, na katerem naj bi bile črtice kokaina. A vse skupaj naj bi bilo zrežirano in plasirano v medije, kar naj bi potrdili tudi hrvaški obveščevalci.