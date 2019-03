Hrvaški obveščevalci znova poskušali rekrutirati državljana BiH

Poročali smo že, da naj bi hrvaški obveščevalci izsiljevali državljane Bosne, ki naj bi bili povezani s salafisti, da na Hrvaškem kupijo orožje in ga pretihotapijo v bližino Doboja. Hrvaška naj bi želela s takšnimi akcijami očrniti ugled bosanskih varnostnih sil in izboljšati svoj mednarodni ugled ter politične vzvode v Bosni. Ciljali naj bi prav na državljane BiH, ki imajo dovoljenje za bivanje v Sloveniji ali drugih državah Evropske unije.

Portal Oslobođenjepa danes navaja sicer neuradne informacije, da naj bi Hrvaška obveščevalna služba danes znova poskušala rekrutirati državljana Bosne in Hercegovine, in sicer na meji s Hrvaško. Oseba, ki so jo poskusili rekrutirati, pa naj bi se obrnila na veleposlaništvo BiH v Sloveniji, kjer so za omenjeni portal informacije tudi potrdili. "Imamo informacije, da je resnično prišlo do poskusa rekrutiranja, ampak to informacijo smo prejeli zgolj prek telefona. Jutri bomo imeli sestanek," je dejal Veljko Obrenović z ambasade. Potrdili so tudi, da je dogodek preko telefonskega klica prijavil državljan BiH.