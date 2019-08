Hrvaški policisti med pregonom migrantov streljali v smeri hiš v BiH

Hrvaški policisti naj bi oktobra lani pri Veliki Kladuši najprej pretepli migrante, nato pa jih nagnali na ozemlje BiH in streljali za njimi. Pri tem so zadeli tudi traktorsko prikolico, na kateri je bila ženska z otrokom. Hrvaška incident zanika, novinarji bosanskega Žurnala pa so na območjih, kjer naj bi se ilegalni pregoni dogajali, našli prazne tulce.

15. oktobra lani je Merima Čuturić z mladoletnim sinom na traktorski prikolici v vasi Glinica-Poljana pri Veliki Kladuši skubila piščance. "Videla sem vozilo hrvaške policije, nato pa sem v nekem trenutku slišala rafal strelov, ki je prišel s strani Republike Hrvaške, iz Đuđinega jarka. Slišala sem, da je nekaj zadelo prikolico, na kateri sem bila, nad glavo pa sem začutila topel zrak in švig metka," je povedala policiji. Zgodbo je na policijski postaji v Veliki Kladuši potrdila tudi njena soseda Rifeta Kapić. "Okoli 15. ure sem slišala rafal strelov iz smeri Đuđinega jarka, zatem pa krik iz dvorišča moje sosede Čuturić Merime. Takoj sem šla tja, našla sem njo in njenega sina, bila je preplašena in bleda. Vprašala sem jo, kaj se je zgodilo in povedala mi je, da je en naboj zadel prikolico v trenutku, ko je na njej skubila piščance. Takrat sem se obrnila v smer, kjer so bili hrvaški policisti in jim zavpila, naj prenehajo streljati. V tistem trenutku se je vse umirilo, Merima pa je poklicala policijo in zadevo prijavila."

Eden od nabojev naj bi zadel traktorsko prikolico, na kateri sta bila ženska in njen sin. Vse skupaj bi se lahko končalo veliko bolj tragično. FOTO: zurnal.info

Streljali na migrante, ki so jih pred tem še pretepli? Da je bil primer res prijavljen, po podatkih novinarjaŽurnala Avda Avdića dokazuje tudi uradni zaznamek na policiji Unsko-sanskega kantona. "15. 10. 2018 je pooblaščena uradna oseba Eldin Topčagić iz četrte Policijske uprave Velika Kladuša zabeležila, da je bilo na obmejnem območju Glinica-Poljana, v občini Velika Kladuša, streljano iz strelnega orožja v smeri hiš družin, ki živijo v neposredni bližini meje med BiH in RH," je navedeno. Policist je zapisal, da se je Čuturićeva obrnila na policijo ob 15.25 in povedala, da so hrvaški policisti streljali v smeri njene hiše. En naboj je zadel prikolico. Policisti so takoj prišli na kraj dogodka in v neposredni bližini njene hiše našli 27 migrantov. Ti so jim povedali, da so jih tja pripeljali hrvaški policisti, in sicer z dvema velikima policijskima avtomobiloma. "Devet uniformiranih policistov, med katerimi je bila tudi ena ženska, jih je začelo fizično maltretirati in tepsti, s kopiti pušk in ročaji pištol, policisti so vanje usmerili tudi orožje, nato pa streljali v zrak. Takrat so pobegnili na območje BiH," piše v policijskem poročilu. Priložene so tudi fotografije migrantov in poškodb, ki so jim jih zadali hrvaški policisti.

Hrvaška policija naj bi migrante pretepla, nato pa nagnala na ozemlje BiH. FOTO: zurnal.info

Tožilstvo BiH: Ne gre za obmejni incident Kriminalisti so opravili tudi ogled kraja dogodka - dvorišča Merime Čuturić - in našli poškodbe na traktorski prikolici, ki jih je povzročil naboj. O vsem so obvestili dežurnega tožilca v Bihaću, on pa jih je napotil na mejno policijo BiH. Direktor mejne policije BiH Zoran Galić je za Žurnal potrdil, da so bili o primeru obveščeni in da so vse skupaj posredovali tožilstvu BiH. "Ker naboja nismo uspeli najti, so nam na tožilstvu rekli, da tega ne morejo obravnavati kot obmejni incident," je dejal. Je pa mejna policija informacijo posredovala Ministrstvu za varnost BiH, ki je prek zunanjega ministrstva BiH od Hrvaške zahtevalo pojasnila. Odgovor so prejeli 20. maja letos. Zunanje ministrstvo republike Hrvaške je potrdilo, da je prejelo noto, v kateri piše, da so hrvaški policisti na državni meji z BiH uporabili strelno orožje. "Ministrstvo za notranje zadeve je navedbe preverilo in ugotovilo, da o omenjenem dogodku ne obstaja nikakršen dokaz, niti ni bil takšen dogodek zabeležen," so sporočili. So pa novinarji Žurnalaprejšnji teden obiskali mesta, za katera je znano, da hrvaška policija migrante od tam nelegalno pošilja na ozemlje BiH. Na dveh krajih so našli prazne tulce.