Hrvaški policisti migrantki v gozdu pomagali pri porodu

Hrvaški policisti so v torek popoldne v gozdu na območju Gline ob meji z BiH ustavili zakonca iz Iraka, za katera so sumili, da sta na Hrvaško vstopila nezakonito. Ženska je bila tik pred porodom, zato so poklicali reševalce. A deklica nanje ni želela počakati in je na svet prijokala kar v gozdu.

Mater in novorojenko, ki so ji na svet pomagali policisti, so po porodu z rešilcem prepeljali v bolnišnico v Sisak, je policija zapisala na spletni strani. Očeta so namestili v center za prosilce za azil v Zagrebu, potem ko je izkazal namen, da bo z družino za azil zaprosil na Hrvaškem.