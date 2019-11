Hrvaški policisti v Gorskem kotarju ustrelili migranta

Incident se je zgodil v soboto popoldne na težko dostopnem terenu Gorskega kotarja med policijsko akcijo preprečevanja nezakonitih migracij. Policija je v bližini Tuhobića naletela na skupino migrantov, ki so najverjetneje želeli vstopiti v Slovenijo.

Med postopkom so policisti enega od migrantov ustreili. Takoj so ga odpeljali na zdravljenje v reško bolnišnico, kjer so ga operirali, trenutno pa se nahaja v kritičnem stanju. Preostalih 15 ujetih nezakonitih migrantov so odpeljali na policijsko postajo.

V reški bolnišnici so za hrvaške medije potrdili, da so sprejeli pacienta s strelnimi ranami v predelu prsnega koša in trebuha.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v soboto zvečer potrdil, da je migrant med policijskim postopkom utrpel hujše poškodbe. Minister se je v času incidenta nahajal na nogometni tekmi med Hrvaško in Slovaško, nato pa odhitel v bolnišnico, kjer so operirali ustreljenega migranta.

Pristojno državno odvetnišvo bo zdaj opravilo ogled kraja dogodka, ki pa je po poročanju medijev izjemno težko dostopen. Okoli pet kilometrov je oddaljen od prve ceste.