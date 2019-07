Hrvaški predsedniški kandidat Miroslav Škoro neupravičeno do visoke odpravnine

"Ker je direktor društva razrešen na lastno zahtevo, državni urad za revizijo meni, da ni razloga za izplačilo odpravnine," piše v poročilu urada iz leta 2000. Revizija ugotavlja še, da je Škoro po kratkem vodenju Orfeja dobil tudi stanovanjski kredit. Po pisanju Portala Novosti naj bi prejel takratnih 120 tisoč nemških mark (61 tisoč evrov) kredita, s petodstotno obrestno mero in možnostjo odplačevanja do 15 let.

"Samonikli podjetnik" in diplomat

Škoro, ki je med Tuđmanovim režimom opravljal tudi položaj konzula na Madžarskem, svojo predsedniško kampanjo gradi na distanciranju od elit in političnih klik ter svoji podjetniški samoniklosti. Tako je pred začetkom kampanje celo vrnil člansko izkaznico HDZ, ko je ugotovil, da "politikov ne zanima splošno dobro ljudi, ampak se ženejo za lastnim dobičkom in skrbijo za le za politične somišljenike". Ob tem je Škoro prisegel, da bo kot predsednik "očistil hrvaško nepotizma in vseprisotne korupcije".

Škoro: Razkrinkali jih bomo na sodišču

"Ko časopis Milorada Pupovca objavi takšno naslovnico, je to najboljši pokazatelj, da si na pravi poti. Ko pa naslovnica temelji na lažeh in konstrukciji, je to že delo za moje odvetnike. Jasno mi je, da se financirajo iz državnega proračuna in da morajo opravljati umazana dela za svoje koalicijske partnerje, vendar jih bomo razkrinkali in ves denar od tožbe namenili otrokom umrlih hrvaških braniteljev,"se je na pisanje Portala Novosti odzval Škoro.