Hrvaški premier: Spor o meji s Slovenijo ne bo ovira za vstop v schengen

Andrej Plenkovićje v pogovoru za televizijski kanal Euronews dejal, da je"spor o meji med Slovenijo in Hrvaško odprt zadnjih 30 let". "Če bi bil to pogoj za vstop katerekoli od dveh držav v EU ali schengen, potem Slovenija ne bi vstopila v nobenega od dveh notranjih krogov,"je dejal v pogovoru, ki je bil v petek objavljen na spletni strani Euronewsa.