Umaški ribiči: Nov režim ribolova je predvolilni bombonček Janše

Na predlog o novem režimu ribolova v Piranskem zalivu, po katerem naj bi hrvaški ribiči lahko lovili do Kopra, slovenski pa do Umaga, so se zdaj javno odzvali tudi hrvaški ribiči. Mnenja pa razdeljena. Ne moremo se dogovoriti niti glede uporabe mrež koč, kaj šele o ribolovu v Piranskemu zalivu, so skeptični ribiči iz Umaga. Dodajajo, da vlada v Zagrebu Sloveniji ne bi smela preveč popuščati, še najmanj na škodo hrvaških ribičev, saj je, kot pravijo, to le predvolilni bombonček slovenskega premierja Janeza Janše. Se pa na drugi strani s predlogom o ribolovu od Kopra do Umaga strinjajo savudrijski ribiči.