Mati ob odhodu dvojčic iz bolnišnice: Vem, kaj me čaka. Sreča.

Tudi zdravstveno osebje, ki je skrbelo zanju, je težko čakalo ta dan:"Srečni smo, ker gresta domov k svoji družini. Družina bo zdaj končno skupaj. Ta trenutek nam je največja nagrada za ves trud v zadnjih sedmih mesecih in pol. Ves trud se je povrnil, za vse nas je to poseben dan," sta povedali zdravstveni delavki, ki sta deklici pospremili skozi vrata bolnišnice.

Hrvaški siamski dvojčici, ki so ju zdravniki pred sedmimi meseci in pol v zagrebškem kliničnem centru uspešno ločili, sta zapustili bolnišnico."Ne vem, kaj naj rečem. Vem pa, kaj me čaka. Sreča. To obdobje je bilo zelo težko, zdaj pa sva presrečna," je dejala mati čudežno rešenih deklic.

Spomnimo

Operacija, v kateri so zdravniki zagrebškega kliničnega centra ločili siamski dvojčici, je trajala kar 15 ur.

Deklici, ki sta bili rojeni dva meseca prezgodaj in sta skupaj tehtali le štiri kilograme, sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha, imeli sta skupna jetra in črevesje. Po rojstvu sta bili na intenzivni negi, ker je bilo njuno življenje ogroženo. Zdravniki so si kar šest tednov prizadevali, da bi ju obdržali pri življenju in so ju hkrati pripravljali na nujno operacijo.

Operacija je bila ena najtežjih v zgodovini hrvaške medicine. Pripravljali so jo v strogi tajnosti, da bi se izognili dodatnim pritiskom. Pri ločitvi dvojčic je med večurno operacijo sodelovalo po sedem kirurgov in anesteziologov. Vse skupaj je bilo v operacijski dvorani 25 zdravstvenih delavcev, na intenzivni negi pa 30, so pojasnili.

Zagrebški primer je drugi na svetu s tako zapleteno ločitvijo in prvi, v katerem sta oba otroka prestala operacijo. Do zdaj naj bi na svetu uspešno ločili med 200 in 300 siamskih dvojčkov.