Ponarejene hrvaške diplome: različni fonti, napačni žigi in logotipi fakultet

Diplome zelo amatersko ponarejene

Te dni so na dan prišle nove podrobnosti, o tistih, ki so ponarejali diplome. Profesorica nemščine in francoščine v srednji šoli, profesor informatike v srednji šoli in učitelj hrvaščine in nemščine v osnovni šoli. Vsi brez potrebne izobrazbe, s ponarejenimi diplomami. Profesorica nemščine in francoščine je dijake poučevala kar 18 let.

Na filozofski in pedagoški fakulteti zdaj prečesavajo stare diplome, pregledati jih morajo 90 tisoč. Ogorčenje je toliko večje, saj so bile lažne diplome zelo amatersko ponarejene. Različni fonti, napačni žigi, napačni logotipi fakultet.

Ponaredki tudi v Sloveniji

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo sistemi, ki bi odkrivali ponarejene listine. Z ministrstva za šolstvo so nam odgovoril, da "na nacionalni ravni je v okviru eVŠ vzpostavljena evidenca študentov in diplomantov od leta 2005. Pred tem pa lahko delodajalci, ki podvomijo v verodostojnost listin, istovetnost le-te preverijo pri visokošolskem zavodu".

Evidence o odkritih ponaredkih ministrstvo ne vodi, so pa sporočili, da jih je januarja Univerza v Mariboru "obvestila, da je med preverjanjem potrdila o diplomiranju s strani delodajalca odkrila ponaredek in kazensko ovadila osebo, na katero je bilo potrdilo izdano".