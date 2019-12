Hrvaški šolniki po 36 dneh končali stavko

Sredi Zagreba so prejšnji ponedeljek potekali množični protesti nezadovoljnih učiteljev, ker je hrvaška vlada zavrnila sprejetje zahteve sindikatov o zvišanju koeficientov zahtevnosti dela učiteljev za 6,11 odstotka. Člani sindikatov so potem tudi na internem referendumu z veliko večino zavrnili prejšnjo ponudbo vlade, ker ni vsebovala sprememb spornih koeficientov.

Tudi sindikati so dejali, da gre za "dober kompromis", ker so dosegli svoje zahteve, da bi z zvišanjem koeficientov za šest odstotkov dosegli plače ostalih zaposlenih v javnih službah.

Hrvaška vlada in šolski sindikati so dosegli dogovor, potem ko so danes nadaljevali pogajanja, ki so potekala tudi v nedeljo zvečer.

Hrvaška vlada in sindikati so se danes dogovorili, da bodo administrativnemu in ostalemu osebju v šolstvu zvišali dodatek na plačo v enakem znesku, kot so učiteljem zvišali koeficiente. V svežnju je tudi dogovor, da bodo vsem stavkajočim plačali dneve med stavko, ne bo pa dodatnega denarja za nadomestilo zamujenega pouka.

Z današnjim dnem so v hrvaških osnovnih in srednjih šolah zaradi stavke izgubili 16 delovnih dni. Sprva je bila stavka krožna, vsak dan v drugih županijah, od 19. novembra pa je potekala na območju celotne države.

S hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje so v petek sporočili, da bo zaradi izgubljenih dni pouka treba skrajšati šolske počitnice in podaljšati šolsko leto. Zimske počitnice naj bi tako trajale od 24. decembra do 6. januarja, spomladanske od 10. do 13. aprila, šolsko leto pa bi podaljšali do 26. junija. Maturantom bi pouk podaljšali za največ teden dni, do 29. maja.