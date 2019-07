Hrvaški televizijski voditelj se je zaradi izjav predsednice prijel za glavo

"Od neuradne predsedniške kampanje, ki se uradno ne dogaja, saj bi sicer predsednico ovirala pri opravljanju državnih poslov, pojdimo sedaj k tem državnim poslom, ki bi jih kampanja ovirala. Predsednica republike je obiskala mejo z Bosno in Hercegovino in policiste, ki tam patruljirajo. V spremstvu ministra Božinovića je sporočila, da Hrvaška ne bo postala vroča točka za migrante. Prav tako meni, da žica ni rešitev za mejo z BiH, saj tam prav tako živijo Hrvati. Če tam ne bi živeli, temu verjetno ne bi nasprotovala," je v svojem slogu prispevek napovedal voditelj Zoran Šprajc .

Hrvaška predsednica je obiskala mejo z Bosno in Hercegovino.

"Ko se nekdo prebija čez ta teren, potem je normalno, da ima praske, modrice in telesne poškodbe. Torej, razmišljajte o tem, ko vsak dan slišite različne zgodbe, da so naši policisti brutalni. Niso, to vam absolutno zagotavljam," je povedala predsednica. Ob koncu prispevka je kamera ujela Šprajca, ki se drži za glavo.