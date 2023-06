Hrvati si zaradi turizma manejo roke, a rezultati ne dosegajo pričakovanj

Nekoč najbolj priljubljeni in seveda za turiste tudi najdražji otoki in riviere imajo junija ponekod tudi za četrtino manj nočitev kot lani. Apartmaji in sobe v hotelih so še prosti, česar marsikje že leta ne pomnijo. In razlog? Hrvati prvič priznavajo, da so krivec delno tudi navite cene.

Po opisih Hrvatov samih je Makarska eden od draguljev njihovega turizma vendar je bila junija deležna kar 25 odstotkov nočitev manj kot lani. Podobno je tudi v Primoštenu."Zdaj ni veliko turistov, ker ni še julij, ni pa še prevroče," je dejala ena izmed francoskih turistk.

Enako je tudi na Braču in Hvaru, kjer zaradi manjše zasedenosti od pričakovane, cene že padajo. Po podatkih hrvaških medijev v povprečju za 20 odstotkov. "Prvi del junija je bilo višje kot leta 2022, drugi del pa mogoče 2-3 odstotke manj kot lani," je pojasnil direktor Hrvaške turistične skupnosti, Kristijan Staničić.

Naši južni sosedje že sami krivca iščejo tudi v cenah. Ura parkiranja na makarski rivieri je denimo 4 evre, trajekti so 11 odstotkov dražji: za štiričlansko družino z avtomobilom to pomeni povprečno med 150 in 200 evri ali več za povratno karto.