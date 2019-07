V splitski luški kapitaniji opažajo, da je vse več turističnih ladjic vzdolž Jadranske obale prenatrpanih, saj marsikje na krov sprejmejo dvakrat toliko potnikov, kot je dovoljeno. Prav to je bil tudi vzrok za brodolom barke ob Makarski rivieri, a so skupino 23 turistov še pravočasno rešili. Hrvaški turizem propada zaradi pohlepa, so zgroženi številni kapitani, ki spoštujejo predpise.