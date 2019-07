Zaračunavanje sence na plaži, preganjanje brisačnih 'rezervacij' in zajtrk za 25 evrov

Na plaži v Punatu oziroma v kampu Maslinik, na zemljišču, ki je sicer v zasebni lasti, so še do nedavnega tako odrasli za mesto v senci odšteli 15 hrvaških kun (2,03 evra), za otroka pa je bilo treba plačati 10 kun (1,35 evra). Kot je navedeno na ceniku, obešenem v kampu, sicer še ponujajo 'najem' lesenega ležalnika za 30 kun (4,06 evra).

Hrvaško (in tujo) javnost je pred dnevi razburila novica o plaži na otoku Krk, kjer med 9. in 20 uro dodatno zaračunajo za ležanje v senci dreves.

Fotografijo cenika, obešenega na drevesu v kampu, so delili tudi na Facebook strani Otok Krk. Odzivi bralcev in kopalcev so bili - pričakovano - vse prej kot pozitivni. "Kmalu bomo morali plačevati tudi za prstor na soncu. In nato še dodatek za dihanje zraka," je zapisal eden od ogorčenih uporabnikov družbenega omrežja. Drugi pa se je hudomušno vprašal, kako je s plačilom, kadar je oblačno: "Pomeni to torej, da morajo plačati vsi, ki so takrat na plaži?"

Zasebna lastnina, s katero lahko počne kar želi

Na objave v medijih in pravi val ogorčenja ter pikrih pripomb v komentarjih pod njimi pa se je zdaj odzval tudi lastnik kampa Zlatko Dokić. "Lepo, da so ljudje narodu stopili v bran in skušali opozoriti na domnevno krivico. A znano je, da so takšne novice v medijih prenapihnjene," je za spletni portal Otok Krk dejal Dokić in pojasnil svojo odločitev oziroma okoliščine.

"Kot lastnik zemljišča, kjer je kamp Maslinik, imam v koncesiji tudi del plaže Medana - približno šest metrov. Tako imajo turisti, ki so nastanjeni v kampu, urejen dostop do morja, brezplačno lahko namestijo brisače in uživajo na plaži. Medtem ko je večji del plaže občinski in jo lahko uporablja vsakdo, pa imam jaz pravico razpolagati in odločati s svojo lastnino in tam tako ponujati v najem in zaračunavati najrazličnejše ponudbe," pravi Dokić. Dodaja še, da sicer na 'njegovem' delu v brezplačno uporabo medtem ponuja različna otroška igrala, trampoline, igrišče za odbojko in podobno.

"Ker pa se je na prostoru, kjer oddajam lesene ležalnike in senčnike in kjer je tudi senca, začela pojavljati gneča, sem bil prisiljen začeti zaračunavati prostor v senci," razlaga lastnik.

A ker je ta novica tako pretresla javnost, se je odločil, da zagato reši drugače. Senco pod oljko tako zdaj ponuja brezplačno, prostor v senci, kjer so tudi ležalniki, pa ostaja še naprej plačljiv. "Da bodo vsi 'kavč' komentatorji zadovoljni," odgovarja. "Z gotovostjo lahko rečem, da le zakonito zaračunavam uporabo svoje zasebne lastnine in da v zvezi s tem ni nič spornega."

Župan Tribunja s plaže 'pospravil' vse brisače: 'Prihodnjič gredo na smetišče'

Razburjeni pa so tudi v Tribunju pri Šibeniku. Rezervacijam prostora na plaži z brisačo je očitno 'odklenkalo'. Kot poroča Index.hr so se odločili narediti konec tovrstnim rezervacijam, medtem ko se kopalci odpravijo na primer na kosilo, ali pa brisače za rezervacijo mesta pustijo tam kar čez noč.

Župan Marko Grubelić se je tako odločil kar sam s plaže Bristak pobrati vse brisače, ležalke in drugo kopalno opremo, za katero je presodil, da na plaži že več ur sameva brez lastnikov.