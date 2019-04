Patergate: poročanje hrvaških medijev skopo ali zelo 'provladno'

SOA se je v zadnjih dveh mesecih znašla v vrsti škandalov, ki kažejo ne le na njeno nesposobnost, temveč tudi očiten kaos in težave v načinu delovanja, pišejo novinarji portala.

"Kaj počno naši obveščevalci in zakaj večina medijev o tem molči?" je vprašanje, ki si ga je na naše nedavno razkritje, da za prisluhi v aferi arbitraža stoji hrvaška varnostno-obveščevalna agencija SOA , ter kasneje poročanje glede poskusa vplivanja na našo medijsko hišo , sprašuje hrvaški portal Index.hr.

"V naših 'mainstream' mediji tišina. Nikjer nič. Kolikor sem uspela videti so o najnovejšem škandalu poročali le Telegram, net.hr in direktno.hr. Ne veste katerem? Nič hudega, le pater Ivan Tolj iz Styrie je v imenu hrvaške vlade klical nekoga v Slovenijo, da prepreči objavo prispevka na POP TV. Republika Hrvaška je svobodna in brez cenzure. Pravijo, da ko v nekaj močno verjameš, se tudi uresniči," se je med drugim na družbenem omrežju vprašala tudi hrvaška profesorica novinarstva Jelena Jurišič .

In medtem, ko se zdi, da sosednje države očitno ne bodo prenehale z objavami hrvaških obveščevalcev na naslovnicah časopisov (o njih namreč poleg slovenske še bosanska vlada), ter o neizpodbitnem javnem interesu glede razmer v hrvaški obveščevalni službi, dogajanje za hrvaške medije ni osrednja tema. Zdi se celo, kot da imajo hrvaški nacionalni in provladni mediji skorajda prepoved poročanja o tem.

Za hrvaške medije to ni osrednja tema

Začelo se je z očitki o političnem kadrovanju, nadaljevalo z mednarodnim incidentom v Bosni in Hercegovini, vse skupaj pa 'eskaliralo' z našim poročanjem glede prisluškovanja, pritiskov hrvaške vlade in poskusov vplivanja, na podlagi česar Slovenija zdaj zahteva nujen sklic Sveta za nacionalno varnost. Nenazadnje je Slovenija iz Hrvaške odpoklicala tudi svojega veleposlanika.

Kadar pa si vendarle vzamejo čas in prostor za to, pa so njihovi zapisi enostranski, večinoma osredotočeni na to, kaj želimo s tem (po njihovem) doseči.

"Slovenija je zaradi vohunske afere na robu izrednega stanja," danes denimo piše Jutarnji list in ocenjuje, da so hrvaški vohuni samo paravan za slovenske notranje spopade. O vse bolj "dramatičnem dogajanju v Sloveniji" piše tudi Večernji list(spomnimo: roko nad njim drži prav Ivan Tolj, ki je v imenu hrvaške vlade skušal vplivati na naše poročanje), ki navaja, da so objave v slovenskih medijih maščevanje Hrvaški zaradi afere z arbitražo, ki je ponižala Slovenijo.

Ni izključeno, da je bil predstavnik medijske hiše Styria malomaren ter je napačno dojel svojo vlogo, precenil pooblastila in moč, a to ni relevantno za globlje dojemanje celotnega primera, analizira komentator hrvaškega Jutarnjega lista. Meni, da se je treba vprašati, v čigavo korist gre afera in zakaj je izbruhnila prav zdaj. Prav tako je po njegovem slovenska politična scena po relativno dolgem obdobju hibernacije v preteklih tednih postala bolj dinamična.

Pojasnjuje, da so vlado zapustili štirje ministri, v vladni koaliciji ni bilo dogovora o skupnem nastopu na evropskih volitvah, predsednik opozicijske SDS Janez Janša pa je napadel najšibkejši člen vladne koalicije, zunanjega ministra Mira Cerarja. Kot dodaja, ima Cerar majhno podporo v javnosti in vprašanje je, ali bo njegova stranka preživela prihodnje volitve.

"Ko so za prisluškovanje obtoževali Američane ali Nemce, to ni bil problem. Da bi to uspelo Hrvatom, pa bi bila huda klofuta za bivšega premierja," izpostavlja komentator. Dodaja, da bi od afere korist lahko imel premier Šarec, ki se pred evropskimi volitvami lahko predstavlja kot odločen branilec domače varnosti.

Jutarnji list v ločenem prispevku piše še, da Slovenijo moti domnevni poskus Hrvaške, da bi preprečila objavo prispevka o hrvaški varnostno-obveščevalni službi, ni pa se odzvala, ko je madžarska veleposlanica v Sloveniji Edit Szilagyne Batorfi poslala diplomatsko noto zaradi naslovnice Mladine, ki naj bi žalila madžarskega premierja Viktorja Orbana, ter prosila za pomoč, da se takšni primeri ne bi več ponavljali.